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Силовики ликвидировали мужчину, который захватил "особняк Януковича", — росСМИ

22 июля 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Силовики ликвидировали мужчину, который захватил "особняк Януковича", — росСМИ
Силовики РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе спецоперации в пригороде Москвы, в деревне Шервуд, команда СОБР с использованием газа провела акцию по освобождению дома, захваченного вооруженным преступником. По данным источников в правоохранительных структурах, нарушитель порядка был ликвидирован.

Об этом пишут российские СМИ.

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Ликвидация злоумышленника

Раньше этот же человек стал фигурантом уголовного дела из-за угроз в адрес полиции. Он проник в жилой дом в деревне Шервуд, открыл огонь и взял в плен офицера полиции и работника охранного предприятия. Позднее обоим заложникам посчастливилось уйти.

Напомним, что в поселке Шервуд под Москвой мужчина с оружием и в военной форме проник в чужой дом. Он взял в заложники полицейского и двух охранников, однако они сбежали. Возле дома раздавались выстрелы.

В сети сообщают, что это якобы бывший дом экс-президента Украины Виктора Януковича. Пока неизвестно, правда ли это.

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