Швеція підтримала Фінляндію в закритті кордону з РФ

Прем'єр-міністри Швеції та Фінлядндії Ульф Крістерссон та Петтері Орпо. Фото: Reuters

У Швеції підтримують Фінляндію у її рішенні щодо закриття декількох прикордонних переходів. Такий крок країна зробила через великий наплив мігрантів з РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час свого візиту до Гельсінкі, пише Euractiv.

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Як відомо, протягом останніх тижнів сотні людей, які шукають притулку, приїхали до прикордонних пунктів між Росією й Фінляндією.

"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу. Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", — наголосив Крістерссон.

У відділі з питань надання притулку Імміграційної служби Фінляндії заявили, що деякі з тих, хто шукає притулок, які перетнули кордон впродовж останніх тижнів, вже мають негативне рішення щодо надання прихистку.

Своєю чергою, керівник відділу притулку Антті Лехтінен каже, що наразі ніхто не отримав позитивного рішення та додав, що ці люди ще можуть подати апеляцію на негативні рішення.

Питання національної безпеки

Зазначається, що Фінляндія аналізує таку ситуацію, як кризу національної безпеки. Щодо перетину кордону мігрантами, то у країні наголошують, що це є російською гібридною атакою.

Внаслідок цього Фінляндія вирішила закрити свої пункти перетину кордону з РФ, проте один все ж лишився.

"Ми розглядаємо це як питання національної безпеки", — зауважив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Також він додав, що країна готова до закриття останнього пункту перетину кордону, якщо це буде потрібно.

Підготовка до можливих загроз з боку РФ

За його словами, Фінляндія має не настільки багато мігрантів, як в Італії чи Греції, проте він попередив щодо "агресії Росії проти Європейського Союзу".

"Це гібридна атака, і саме тому вона настільки серйозна для ЄС", — пояснив Орпо.

Водночас Ульф Крістерссон запевнив, що Швеція допоможе Фінляндії "у разі необхідності".

"Ми, Норвегія і Данія, якщо ви подивитеся на карту, є країнами, які, очевидно, безпосередньо постраждають, тому ми готові зробити свій внесок, але він базується на ініціативі Фінляндії", — підсумував політик.

Нагадаємо, прикордонне агентство ЄС планує направити 50 офіцерів та патрульні автомобілі на кордон Фінляндії з Росією. Таке рішення ухвалили на тлі загострення мігрантської кризи.