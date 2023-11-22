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Познущалися — Фінляндія залишила на кордоні з РФ один пункт пропуску, але є нюанс

22 листопада 2023 22:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Познущалися — Фінляндія залишила на кордоні з РФ один пункт пропуску, але є нюанс
Черги легкових авто на кордоні. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Уряд Фінляндії вирішив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією. Працюватиме лише один пункт — найбільш важкодоступний для росіян. Таке рішення було прийняте внаслідок зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Про це повідомив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо.

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Фінський уряд вирішив, що у ніч проти 25 листопада будуть закриті вже сім пунктів перетину сухопутного кордону з Росією. Раніше у Фінляндії закрили чотири пропускних пункти, а вже наприкінці тижня до списку увійдуть ще три. Серед них Куусамо, Салла і Вартіус.

Зазначається, що працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі. Він є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу. Також там шукачі притулку можуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Нагадаємо, Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск. 

На кордоні Фінляндії та Росії стався конфлікт між мігрантами та прикордонниками після того, як було ухвалено рішення про закриття КПП. З восьми пунктів пропуску закрили чотири, на місці яких було встановлено бетонні бар'єри та тимчасові огорожі з колючого дроту.

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