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Поиздевались — Финляндия оставила на границе с РФ один пункт пропуска, но есть нюанс

22 ноября 2023 22:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Поиздевались — Финляндия оставила на границе с РФ один пункт пропуска, но есть нюанс
Очереди легковых автомобилей на границе. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Правительство Финляндии решило закрыть семь пунктов пропуска на границе с Россией. Будет работать только один пункт — наиболее труднодоступный для россиян. Такое решение было принято в результате роста миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

Об этом сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

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Финское правительство решило, что в ночь на 25 ноября будут закрыты уже семь пунктов пересечения сухопутной границы с Россией. Ранее в Финляндии закрыли четыре пропускных пункта, а уже в конце недели в список войдут еще три. Среди них Куусамо, Салла и Вартиус.

Отмечается, что будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи. Он наиболее труднодоступный для россиян и работает всего четыре часа в сутки. Также там искатели убежища могут подать заявление о предоставлении международной защиты.

Напомним, Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о поддержке Финляндии, решившей ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.

На границе Финляндии и России произошел конфликт между мигрантами и пограничниками после принятия решения о закрытии КПП. Из восьми пунктов пропуска закрыли четыре, на месте которых были установлены бетонные барьеры и временные ограждения из колючей проволоки.

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