На кордоні Фінляндії та РФ почалися бійки між мігрантами та прикордонниками

Зіткнення на кордоні Фінляндії та Росії. Фото: скріншот

На кордоні Фінляндії та Росії стався конфлікт між мігрантами та прикордонниками після того, як було ухвалено рішення про закриття КПП. З восьми пунктів пропуску закрили чотири, на місці яких було встановлено бетонні бар'єри та тимчасові огорожі з колючого дроту.

Про це повідомляє DW.

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Повідомляється, що зіткнення сталися на прикордонному переході "Ніірала" на російсько-фінському кордоні. Нелегальні мігранти намагалися потрапити до Фінляндії із Росії.

Видання також повідомляють, що влада Фінляндії частково закрила кордон через загрозу навали нелегальних мігрантів. При цьому тут зазначили, що через КПП "Ніірала" легально можна було перейти до 20:00 17 листопада.

Наплив нелегальних мігрантів

ЗМІ повідомляють, що Гельсінкі звинувачують Росію у створенні напливу мігрантів, зазначаючи, що подібна ситуація вже відбувалася у 2015 році.

Нещодавно сотні громадян з Іраку, Сирії, Ємену та інших країн Близького Сходу почали перетинати російський кордон у спробі дістатися Фінляндії. З серпня спостерігається зростання кількості людей, які звертаються за притулком, причому більшість із них відсутні потрібні документи для в'їзду до Фінляндії.

Нагадаємо, останні місяці Фінляндія фіксує зростання спроб в'їзду в країну з території РФ. Проте велика кількість із них не має необхідних для в'їзду документів.

Також ми писали, що уряд Естонії за прикладом Фінляндії планує закрити всі чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Поки що для цього розробляються всі необхідні підстави.