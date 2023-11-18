Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На границе Финляндии и РФ начались драки между мигрантами и пограничниками arrow

На границе Финляндии и РФ начались драки между мигрантами и пограничниками

18 ноября 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На границе Финляндии и РФ начались драки между мигрантами и пограничниками
Столкновения на границе Финляндии и России. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На границе Финляндии и России произошел конфликт между мигрантами и пограничниками после того, как было принято решение о закрытии КПП. Из восьми пунктов пропуска закрыли четыре, на месте которых были установлены бетонные барьеры и временные ограждения из колючей проволоки.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Драка на границе Финляндии и России

Сообщается, что столкновения произошли на пограничном переходе “Ниирала” на российско-финской границе. Нелегальные мигранты пытались попасть в Финляндию из России.

Издание также сообщают, что власти Финляндии частично закрыли границу из-за угрозы нашествия нелегальных мигрантов. При этом тут отметили, что через КПП "Ниирала" легально можно было перейти до 20:00 17 ноября.

Наплыв нелегальных мигрантов

СМИ сообщают, что Хельсинки обвиняют Россию в создании наплыва мигрантов, отмечая, что подобная ситуация уже происходила в 2015 году.

Недавно сотни граждан из Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока стали пересекать российскую границу в попытке добраться до Финляндии. С августа наблюдается рост числа людей, обращающихся за убежищем, при этом у большинства из них отсутствуют нужные документы для въезда в Финляндию.

Напомним, в последние месяцы Финляндия фиксирует рост попыток въезда в страну с территории РФ. Тем не менее, большое количество из них не имеет необходимых для въезда документов.

Также мы писали, что правительство Эстонии по примеру Финляндии планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с Россией. Пока для этого разрабатываются все необходимые основания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме