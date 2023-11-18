На границе Финляндии и РФ начались драки между мигрантами и пограничниками

Столкновения на границе Финляндии и России. Фото: скриншот

На границе Финляндии и России произошел конфликт между мигрантами и пограничниками после того, как было принято решение о закрытии КПП. Из восьми пунктов пропуска закрыли четыре, на месте которых были установлены бетонные барьеры и временные ограждения из колючей проволоки.

Об этом сообщает DW.

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Сообщается, что столкновения произошли на пограничном переходе “Ниирала” на российско-финской границе. Нелегальные мигранты пытались попасть в Финляндию из России.

Издание также сообщают, что власти Финляндии частично закрыли границу из-за угрозы нашествия нелегальных мигрантов. При этом тут отметили, что через КПП "Ниирала" легально можно было перейти до 20:00 17 ноября.

Наплыв нелегальных мигрантов

СМИ сообщают, что Хельсинки обвиняют Россию в создании наплыва мигрантов, отмечая, что подобная ситуация уже происходила в 2015 году.

Недавно сотни граждан из Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока стали пересекать российскую границу в попытке добраться до Финляндии. С августа наблюдается рост числа людей, обращающихся за убежищем, при этом у большинства из них отсутствуют нужные документы для въезда в Финляндию.

Напомним, в последние месяцы Финляндия фиксирует рост попыток въезда в страну с территории РФ. Тем не менее, большое количество из них не имеет необходимых для въезда документов.

Также мы писали, что правительство Эстонии по примеру Финляндии планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с Россией. Пока для этого разрабатываются все необходимые основания.