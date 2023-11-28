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Швеция поддержала Финляндию в закрытии границы с РФ

28 ноября 2023 10:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Швеция поддержала Финляндию в закрытии границы с РФ
Премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Швеции поддерживают Финляндию в ее решении в закрытии нескольких пограничных переходов. Такой шаг страна сделала из-за большого наплыва мигрантов из РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время своего визита в Хельсинки, пишет Euractiv.

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Что происходило на границе Финляндии с РФ

Как известно, за последние недели сотни людей, ищущих убежища, приехали к пограничным пунктам между Россией и Финляндией.

"Ситуация на финской границе организована Россией и направлена на раскол Запада. Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по защите не только финской границы, но и внешней границы ЕС", — подчеркнул Кристерссон.

В отделе по вопросам предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии заявили, что некоторые из ищущих убежище, пересекшие границу в течение последних недель, уже имеют негативное решение о предоставлении убежища.

В свою очередь, руководитель отдела убежища Антти Лехтинен говорит, что пока никто не получил положительного решения и добавил, что эти люди еще могут подать апелляцию на негативные решения.

Вопросы национальной безопасности

Отмечается, что Финляндия анализирует ситуацию, как кризис национальной безопасности. Что касается пересечения границы мигрантами, то в стране подчеркивают, что это российская гибридная атака.

В результате Финляндия решила закрыть свои пункты пересечения границы с РФ, однако один все же остался.

"Мы рассматриваем это как вопрос национальной безопасности", — отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Также он добавил, что страна готова к закрытию последнего пункта пересечения границы, если это потребуется.

Подготовка к возможным угрозам со стороны РФ

По его словам, Финляндия имеет не столь много мигрантов, как в Италии или Греции, однако он предупредил "агрессию России против Европейского Союза".

"Это гибридная атака, и именно поэтому она столь серьезна для ЕС", — объяснил Орпо.

В то же время Ульф Кристерссон заверил, что Швеция поможет Финляндии "в случае необходимости".

"Мы, Норвегия и Дания, если вы посмотрите на карту, являются странами, которые, очевидно, непосредственно пострадают, поэтому мы готовы внести свой вклад, но он базируется на инициативе Финляндии", — подытожил политик.

Напомним, приграничное агентство ЕС планирует направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения мигрантского кризиса.

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