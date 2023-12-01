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Штормовий апокаліпсис у Криму — окупаційна влада назвала кількість загиблих

1 грудня 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Штормовий апокаліпсис у Криму — окупаційна влада назвала кількість загиблих
Шторм у Криму. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Криму вирує справжній штормовий апокаліпсис. У зв'язку з водною стихією на півострові загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

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Окупаційна влада повідомила, що в результаті шторму постраждали 12 людей. Також Аксьонов зазначив, що негода вплинула на 320 поселень у 18 муніципалітетах, при цьому в 273 населених пунктах було порушено електропостачання, залишивши без світла понад півмільйона людей.

Крім того, було зареєстровано 125 інцидентів, пов'язаних із порушенням подачі тепла, та 873 випадки пошкодження покрівель будівель.

Яких міст торкнувся шторм

Особливо сильно стихія торкнулася берегоукріплювальних робіт, пляжів і набережних у таких містах, як Ялта, Алушта, Євпаторія, Феодосія, Керч, Судак, а також у прибережних сільських районах.

Шторм в Крыму
Повідомлення про жертви шторму у Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, що потужний шторм у Криму затоплює будинки, зносить вікна у будівлях, а також здує людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягають п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.

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