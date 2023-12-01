Штормовой апокалипсис в Крыму — оккупационные власти назвали количество погибших

Шторм в Крыму. Фото: росСМИ

В Крыму бушует настоящий штормовой апокалипсис. В связи с водной стихией на полуострове, погибло пять человек.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

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Жертвы шторма в Крыму

Оккупационные власти сообщили, что в результате шторма пострадали 12 человек. Также Аксенов указал, что непогода повлияла на 320 поселений в 18 муниципалитетах, при этом в 273 населенных пунктах было нарушено электроснабжение, оставив без света более полумиллиона людей.

Кроме того, было зарегистрировано 125 инцидентов, связанных с нарушением подачи тепла, и 873 случая повреждения кровель зданий.

Какие города затронул шторм

Особенно сильно стихия затронула берегоукрепительные работы, пляжи и набережные в таких городах, как Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в прибрежных сельских районах.

Сообщение о жертвах шторма в Крыму. Фото: скриншот

Напомним, что мощный шторм в Крыму затапливает дома, сносит окна в строениях, а также сдувает людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигают пяти метров. Также почти 500 тысяч жителей Крыма остались без электричества