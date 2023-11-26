Потоп, ураган и "камни с неба" — новые кадры из Крыма, где свирепствует мощный шторм

Мощный шторм в Крыму. Фото: Крымский ветер

Мощный шторм в Крыму затапливает дома, сносит окна в строениях, а также сдувает людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигают пяти метров. Также почти 500 тысяч жителей Крыма остались без электричества.

Об этом говорится в местных соцсетях.

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Ситуация в Крыму во время мощного шторма

В результате шторма, который недавно обрушился на Крым и Краснодарский край, произошли значительные разрушения и затопления. В знаменитом курортном комплексе "Аквалоо" отсутствует электричество, отопление и горячая вода. Люди вынуждены укрываться в зданиях.

Также, в поселке Героевское, расположенном на берегу Керченского пролива, штормовые волны заблокировали 40 домов. В Севастополе, возле автовокзала, падение деревьев привело к блокированию дорог, что вынудило общественный транспорт приостановить работу.

В городе Саки из-за повреждения газопровода в некоторых домах отсутствуют свет и вода, а также есть угроза отключения интернета и мобильной связи. В Евпатории под водой оказались пять домов, в связи с чем спасатели начали экстренную эвакуацию людей. В районе Алушты из-за отключения электричества пострадали 100 человек.

Ветер и высота волн в Крыму

Российские СМИ сообщают, о серьезных погодных условиях на юге Крыма, где высота волн может достигать восьми метров. В Севастополе наблюдается сильный ураганный ветер, который вырывает деревья и сносит рекламные щиты. Также этот ветер причиняет ущерб зданиям, срывая крыши и обшивку, а также повреждает линии электропередач.

На черноморском побережье скорость ветра достигает ураганных показателей, до 40 метров в секунду, и объявлены штормовые предупреждения.

В Крыму наблюдается мощный циклон. В Черноморске зарегистрировано падение атмосферного давления до 728 мм ртутного столба, а порывы ветра достигают 40 м/с.

В районе Алушты замечены порывы ветра со скоростью 24 м/с, в аэропорту Симферополя — 22 м/с, в Клепинино — 20 м/с, а в Севастополе — 27 м/с.

Камни с неба

Также есть информация, что в Севастополе уже выпал снег с градом. На указанном видео видно, как с неба падает большой град, который напоминает камни.

Почти полмиллиона жителей Крыма столкнулись с отключением электричества

Оккупационные власти Крыма сообщают, что произошло отключение 166 линий электропередач и 365 линий с напряжением, в результате чего без электроснабжения остались около 498 тысяч человек.

Наиболее сильно пострадали районы Черноморском, Сакском, Белогорском, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский.

Направление ветра и высота морских волн в Крыму

Направление ветра в Крыму. Фото: скриншот

Высота морских волн в Крыму. Фото: скриншот

Напомним, что украинцев предупредили о стихийно-метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 27 ноября. При этом названы области, наиболее пострадавшие.

Также мы писали, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.