Потоп, ураган і "камни с неба" — нові кадри з Криму, де лютує потужний шторм

Потужний шторм у Криму. Фото: Кримський вітер

Потужний шторм у Криму затоплює будинки, зносить вікна у будівлях, а також здуває людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягають п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.

Про це йдеться у місцевих соцмережах.

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Ситуація у Криму під час потужного шторму

Внаслідок шторму, який нещодавно обрушився на Крим та Краснодарський край, сталися значні руйнування та затоплення. У знаменитому курортному комплексі "Аквалоо" відсутня електрика, опалення та гаряча вода. Люди змушені ховатися у будинках.

Також у селищі Героївське, розташованому на березі Керченської протоки, штормові хвилі заблокували 40 будинків. У Севастополі біля автовокзалу падіння дерев привело до блокування доріг, що змусило громадський транспорт призупинити роботу.

У місті Саки через пошкодження газопроводу в деяких будинках відсутні світло та вода, а також є загроза відключення інтернету та мобільного зв'язку. У Євпаторії під водою опинилися п'ять будинків, у зв'язку з чим рятувальники розпочали екстрену евакуацію людей. У районі Алушти через відключення електрики постраждали 100 людей.

Вітер і висота хвиль у Криму

Російські ЗМІ повідомляють про серйозні погодні умови на півдні Криму, де висота хвиль може досягати восьми метрів. У Севастополі спостерігається сильний ураганний вітер, який вириває дерева та зносить рекламні щити. Також цей вітер завдає шкоди будинкам, зриваючи дахи та обшивку, а також пошкоджує лінії електропередач.

На чорноморському узбережжі швидкість вітру досягає ураганних показників, до 40 метрів за секунду, і оголошено штормові попередження.

У Криму спостерігається сильний циклон. У Чорноморську зареєстровано падіння атмосферного тиску до 728 мм ртутного стовпа, а пориви вітру сягають 40 м/с.

У районі Алушти помічені пориви вітру зі швидкістю 24 м/с, в аеропорту Сімферополя — 22 м/с, Клепініно — 20 м/с, а в Севастополі — 27 м/с.

Каміння з неба

Також є інформація, що у Севастополі вже випав сніг із градом. На вказаному відео видно, як з неба падає великий град, що нагадує каміння.

Майже пів мільйона жителів Криму зіткнулися із відключенням електрики

Окупаційна влада Криму повідомляє, що сталося відключення 166 ліній електропередач і 365 ліній з напругою, внаслідок чого без електропостачання залишилося близько 498 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони.

Напрям вітру та висота морських хвиль у Криму

Напрям вітру в Криму. Фото: скриншот

Висота морських хвиль у Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українців попередили про стихійно-метеорологічні явища в Україні у понеділок, 27 листопада. При цьому названі області, які найбільше постраждали.

Також ми писали, що внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення було ухвалено, щоб швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.