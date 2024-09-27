СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за ЗСУ

Шпигував за колонами ЗСУ — на Вінниччині СБУ затримала російського агента
Служба безпеки затримала агента ФСБ, який працював на Росію у центральних регіонах України. Він шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.
Про це повідомив пресцентр СБУ у п'ятницю, 27 вересня.
Що відомо про діяльність ворожого агента
Правоохоронці розповіли, що під "прицілом" росіян були підрозділи ЗСУ, які рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. ФСБ сподівалася у режимі реального часу відстежувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.
Для цього завдання російська спецслужба дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Telegram-каналах.
За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.
"Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні", — йдеться у повідомленні.
Затримання колаборанта
Контррозвідники СБУ вчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
На місці затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ — Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") із Донецька.
Яке покарання чекає на зрадника
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також ми повідомляли, що в Донецькій області затримали чоловіка, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони.
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