СБУ затримала агента РФ, який допомагав окупантам наступати на Покровськ

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 25 вересня.

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Правоохоронці розповіли, що затриманим виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба. З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

"Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, під час "розвідувальних вилазок" агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але під час таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на Google-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись "заплутати сліди", він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі Росії.

Затримання колаборанта

Українські спецпризначенці викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило задокументувати злочини фігуранта, затримати його і запобігти "зливанню" окупантам актуальної інформації про оборону Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Яке покарання чекає на зрадника

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.