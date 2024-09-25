СБУ задержала агента РФ, который помогал оккупантам наступать на Покровск

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 25 сентября.

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Правоохранители рассказали, что задержанным оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба. С тех пор он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, привлеченных к защите райцентра.

"Агент обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов. Также он пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задания", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время "разведывательных вылазок" агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, ездивший на работу на местную шахту. Но во время таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и указывал соответствующие координаты на Google-картах.

Для связи с российской спецслужбой фигурант сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь "запутать следы", он перешел на коммуникацию со своим российским куратором из-за запрещенных соцсетей России.

Задержание коллаборанта

Украинские спецназовцы разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности. Это позволило задокументировать преступления фигуранта, задержать его и предотвратить "слив" оккупантов актуальной информации об обороне Покровска.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Какое наказание ждет предателя

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.