СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за ВСУ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, работавшего на Россию в центральных регионах Украины. Он шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

Что известно о деятельности вражеского агента

Правоохранители рассказали, что под "прицелом" россиян находились подразделения ВСУ, которые двигались по дорогам Винницкой и Черкасской областей. ФСБ надеялась в режиме реального времени отслеживать маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

Для этой задачи российская спецслужба дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "избрали" из-за его прокремлевской активности в Telegram-каналах.

По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

"Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне", — говорится в сообщении.

Задержание коллаборанта

Контрразведчики СБУ вовремя разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций украинских войск.

Задержание вражеского агента. Фото: СБУ

На месте задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ — Сергеем Лебедевым (более известный как блоггер "Лохматый") из Донецка.

Какое наказание ждет предателя

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала демобилизованный срочник ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Донецкой области задержан мужчина, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.