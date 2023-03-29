"Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал
На Вінниччині у місті Гнівань місцева школярка втрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.
Про це повідомила Гніванська територіальна громада.
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Що відомо про скандал
Зазначається, що дівчина записала зневажливий допис в Instagram після церемонії траурного коридору в її місті, присвяченого загиблому захиснику.
"Бл*ть, ебан*й коридор, щоб ваші військові в гробу перевернулись. В мене на нових лоферах через еб*чий коридор підошва лопнула", — написала школярка у своєму Instagram.
Це обурило користувачів соціальних мереж. Вони з’ясували, що дівчину звати Любов Шевчук, вона навчається у 9 класі школи №2 у місті Гнівань.
Після цього дівчина спробувала попросити вибачення за свої слова.
"Вибачте підписники будь ласка що я зневажила героя України, не бийте мене будь ласка не бийте є…ло (пунктуація та орфографія дописів збережені. — Ред.)", — написала дівчина.
Водночас дописувачі відзначили, що школярка не надала прийнятних вибачень, а своїми дописами лише погіршила ситуацію.
Зараз профіль Любові Шевчук закритий, всі дописи видалені, натомість є короткий текст із вибаченнями.
Також вона записала відео з вибаченнями.
Нагадаємо, нещодавно СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина. У мережі спалахнув масштабний скандал, через який СТБ скасував прем'єру серіалу.