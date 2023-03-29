"Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

Дівчина зневажливо поставилась до прощання з українським захисником

На Вінниччині у місті Гнівань місцева школярка втрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.

Про це повідомила Гніванська територіальна громада.

Що відомо про скандал

Зазначається, що дівчина записала зневажливий допис в Instagram після церемонії траурного коридору в її місті, присвяченого загиблому захиснику.

"Бл*ть, ебан*й коридор, щоб ваші військові в гробу перевернулись. В мене на нових лоферах через еб*чий коридор підошва лопнула", — написала школярка у своєму Instagram.

Це обурило користувачів соціальних мереж. Вони з’ясували, що дівчину звати Любов Шевчук, вона навчається у 9 класі школи №2 у місті Гнівань.

Після цього дівчина спробувала попросити вибачення за свої слова.

"Вибачте підписники будь ласка що я зневажила героя України, не бийте мене будь ласка не бийте є…ло (пунктуація та орфографія дописів збережені. — Ред.)", — написала дівчина.

Ще один допис у соцмережах дівчини

Водночас дописувачі відзначили, що школярка не надала прийнятних вибачень, а своїми дописами лише погіршила ситуацію.

Зараз профіль Любові Шевчук закритий, всі дописи видалені, натомість є короткий текст із вибаченнями.

Також вона записала відео з вибаченнями.

Нагадаємо, нещодавно СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина. У мережі спалахнув масштабний скандал, через який СТБ скасував прем'єру серіалу.