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"Щоб ваші військові в гробу перевернулись": на Вінниччині школярка втрапила у скандал

29 березня 2023 18:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дівчина зневажливо поставилась до прощання з українським захисником
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Вінниччині у місті Гнівань місцева школярка втрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.

Про це повідомила Гніванська територіальна громада.

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Що відомо про скандал

Зазначається, що дівчина записала зневажливий допис в Instagram після церемонії траурного коридору в її місті, присвяченого загиблому захиснику.

"Бл*ть, ебан*й коридор, щоб ваші військові в гробу перевернулись. В мене на нових лоферах через еб*чий коридор підошва лопнула", — написала школярка у своєму Instagram.

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Це обурило користувачів соціальних мереж. Вони з’ясували, що дівчину звати Любов Шевчук, вона навчається у 9 класі школи №2 у місті Гнівань.

Після цього дівчина спробувала попросити вибачення за свої слова.

"Вибачте підписники будь ласка що я зневажила героя України, не бийте мене будь ласка не бийте є…ло (пунктуація та орфографія дописів збережені.  Ред.)", — написала дівчина.

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Ще один допис у соцмережах дівчини

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Водночас дописувачі відзначили, що школярка не надала прийнятних вибачень, а своїми дописами лише погіршила ситуацію.

Зараз профіль Любові Шевчук закритий, всі дописи видалені, натомість є короткий текст із вибаченнями.

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Також вона записала відео з вибаченнями.

Нагадаємо, нещодавно СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина. У мережі спалахнув масштабний скандал, через який СТБ скасував прем'єру серіалу.

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