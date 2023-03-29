"Чтобы ваши военные в гробу перевернулись": в Винницкой области школьница попала в скандал
В Винницкой области в городе Гнивань, местная школьница попала в скандал, оскорбив честь и память погибших защитников. Девушке не понравилось, что она повредила обувь из-за живого коридора, посвященного погибшему Герою.
Об этом сообщила Гниванская территориальная община.
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Что известно о скандале
Отмечается, что девушка записала пренебрежительное сообщение в Instagram после церемонии траурного коридора в ее городе, посвященного погибшему защитнику.
"Бл**ть, еб**ий коридор, чтобы ваши военные в гробу перевернулись. У меня на новых лоферах через еб**ый коридор подошва лопнула", — написала школьница в своем Instagram.
Это возмутило пользователей социальных сетей. Они выяснили, что девушку зовут Любовь Шевчук, она учится в 9 классе школы №2 в городе Гнивань.
После этого девушка попыталась извиниться за свои слова.
"Простите подписчики пожалуйста, что я попрала героя Украины, не бейте меня, пожалуйста, не бейте (пунктуация и орфография сообщений сохранены – ред.)", — написала девушка.
В то же время фолловеры отметили, что школьница не принесла приемлемых извинений, а своими сообщениями только усугубила ситуацию.
Сейчас профиль Любови Шевчук закрыт, все сообщения удалены, есть краткий текст с извинениями.
Также она записала видео с извинениями.
Напомним, недавно СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина. В сети разразился масштабный скандал, из-за которого СТБ отменыл премьеру сериала.