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"Чтобы ваши военные в гробу перевернулись": в Винницкой области школьница попала в скандал

29 марта 2023 18:34
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Девушка пренебрежительно отнеслась к прощанию с украинским защитником
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В Винницкой области в городе Гнивань, местная школьница попала в скандал, оскорбив честь и память погибших защитников. Девушке не понравилось, что она повредила обувь из-за живого коридора, посвященного погибшему Герою.

Об этом сообщила Гниванская территориальная община.

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Что известно о скандале

Отмечается, что девушка записала пренебрежительное сообщение в Instagram после церемонии траурного коридора в ее городе, посвященного погибшему защитнику.

"Бл**ть, еб**ий коридор, чтобы ваши военные в гробу перевернулись. У меня на новых лоферах через еб**ый коридор подошва лопнула", — написала школьница в своем Instagram.

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Это возмутило пользователей социальных сетей. Они выяснили, что девушку зовут Любовь Шевчук, она учится в 9 классе школы №2 в городе Гнивань.

После этого девушка попыталась извиниться за свои слова.

"Простите подписчики пожалуйста, что я попрала героя Украины, не бейте меня, пожалуйста, не бейте (пунктуация и орфография сообщений сохранены – ред.)", — написала девушка.

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Еще одно сообщение в соцсетях девушки

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В то же время фолловеры отметили, что школьница не принесла приемлемых извинений, а своими сообщениями только усугубила ситуацию.

Сейчас профиль Любови Шевчук закрыт, все сообщения удалены, есть краткий текст с извинениями.

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Также она записала видео с извинениями.

Напомним, недавно СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина. В сети разразился масштабный скандал, из-за которого СТБ отменыл премьеру сериала.

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