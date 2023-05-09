Серед жертв у стрілянині в ТЦ Allen у Техасі троє дітей

Поліція Техасу. Фото: Reuters

Трирічний хлопчик, його батьки, двоє молодших школярів та молодий інженер з Індії стали жертвами стрілянини у Техасі у суботу. Згідно з інформацією, Джеймс Чо та його батьки Гю Сон Чо та Шин Ен Кан загинули, а шестирічний брат отримав поранення, але вижив.

Про це пише ВВС.

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Хто став жертвами стрілянини

У повідомленні йдеться, що в результаті стрілянини загинули вісім людей, кілька потерпілих перебувають у лікарні. За даними перевіреної сторінки GoFundMe, родина Чо відвідала торговий центр Allen Premium Outlets для обміну подарованого одягу для старшого сина. Друзі сім'ї висловили жаль про трагедію.

Корейське консульство в Техасі повідомило, що родина Чо була американськими громадянами корейського походження, і дипломати підтримують зв'язок із родичами. Даніела та Софія Мендоса, учениці початкової школи та сестри, також загинули, а їхня мати Іда перебуває в критичному стані.

Інженера з ІндіїАйшварію Татіконда також було вбито, перебуваючи в торговому центрі з другом, так само як і 20-річний охоронець Крістіан Лакур. Останньою жертвою став 32-річний Еліо Кумана-Рівас із Далласа. Шістьох людей було знайдено мертвими на місці, двоє померли в лікарні.

Підозрюваний, 33-річний Маурісіо Гарсія, був убитий поліцейським у відповідь на незв'язаний виклик, що перервало атаку. Наразі слідчі аналізують соцмережі для з'ясування мотивів злочинця. Під час атаки стрілець носив на собі символи, що асоціюються з групами ненависті та бойового спорядження.

Нагадаємо, що надзвичайна подія сталася неподалік Белграда пізно ввечері у четвер. Молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 людей.