Среди жертв стрельбы в ТЦ Allen в Техасе трое детей

Полиция Техаса. Фото: Reuters

Трехлетний мальчик, его родители, двое младших школьников и молодой инженер из Индии стали жертвами стрельбы в Техасе в субботу. Согласно информации, Джеймс Чо и его родители Гю Сон Чо и Шин Ён Кан погибли, а шестилетний брат получил ранения, но выжил.

Об этом пишет BBC.

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Кто стал жертвами перестрелки

В сообщении говорится, что в результате стрельбы погибли восемь человек, несколько пострадавших находятся в больнице. По данным проверенной страницы GoFundMe, семья Чо посетила торговый центр Allen Premium Outlets для обмена подаренной одежды для их старшего сына. Друзья семьи выразили свое сожаление о трагедии.

Корейское консульство в Техасе сообщило, что семья Чо была американскими гражданами корейского происхождения и дипломаты поддерживают связь с родственниками. Даниэла и София Мендоса, ученицы начальной школы и сестры, также погибли, а их мать Ида находится в критическом состоянии.

Инженер из ИндииАйшвария Татиконда также была убита, находясь в торговом центре с другом, так же как и 20-летний охранник Кристиан Лакур. Последней жертвой стал 32-летний Элио Кумана-Ривас из Далласа. Шесть человек были найдены мертвыми на месте, двое умерли в больнице.

Подозреваемый, 33-летний Маурисио Гарсия, был убит полицейским при ответе на несвязанный вызов, что прервало атаку. Сейчас следователи анализируют соцсети для выяснения мотивов преступника. Во время атаки стрелок носил на себе символы, ассоциирующиеся с группами ненависти, и боевое снаряжение.

Напомним, что чрезвычайное событие произошло недалеко от Белграда поздно вечером в четверг. Молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 13 человек.