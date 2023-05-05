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Массовая стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых

5 мая 2023 06:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Массовая стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых
Люди несут цветы и свечи в память о погибших у здания школы, где произошла стрельба, Белград, Сербия, 4 мая 2023 года. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чрезвычайное событие произошло недалеко от Белграда поздно вечером в четверг. Молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 13 человек.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии.

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Нападающий хаотично стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.

Сейчас полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, сбежавшего после стрельбы. К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".

Заметим, что эта стрельба произошла на следующий день после еще одной трагедии.

13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде. Тогда погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Стрельбы в Сербии

Кровопролитие всколыхнуло балканскую страну, не привыкшую к массовым убийствам.

Хотя Сербия наполнена оружием, оставшимся с войн 1990-х годов, массовые расстрелы происходят очень редко. Стрельба в школе в среду стала первой в современной истории страны.

В последний раз массовая стрельба была в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в центральной сербской деревне.

Решение власти

После массовой стрельбы в одной из школ Белграда в Сербии был введен мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия.

Напомним, в Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) поприветствовали члены украинской и российской делегаций.

Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.

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