Массовая стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых

Люди несут цветы и свечи в память о погибших у здания школы, где произошла стрельба, Белград, Сербия, 4 мая 2023 года. Фото: АР

Чрезвычайное событие произошло недалеко от Белграда поздно вечером в четверг. Молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 13 человек.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии.

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Сейчас полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, сбежавшего после стрельбы. К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".

Заметим, что эта стрельба произошла на следующий день после еще одной трагедии.

13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде. Тогда погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Стрельбы в Сербии

Кровопролитие всколыхнуло балканскую страну, не привыкшую к массовым убийствам.

Хотя Сербия наполнена оружием, оставшимся с войн 1990-х годов, массовые расстрелы происходят очень редко. Стрельба в школе в среду стала первой в современной истории страны.

В последний раз массовая стрельба была в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в центральной сербской деревне.

Решение власти

После массовой стрельбы в одной из школ Белграда в Сербии был введен мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия.

Напомним, в Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) поприветствовали члены украинской и российской делегаций.

Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.