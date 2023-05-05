Массовая стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых
Чрезвычайное событие произошло недалеко от Белграда поздно вечером в четверг. Молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 13 человек.
Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии.
Нападающий хаотично стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.
Сейчас полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, сбежавшего после стрельбы. К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.
Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".
Заметим, что эта стрельба произошла на следующий день после еще одной трагедии.
13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде. Тогда погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.
Стрельбы в Сербии
Кровопролитие всколыхнуло балканскую страну, не привыкшую к массовым убийствам.
Хотя Сербия наполнена оружием, оставшимся с войн 1990-х годов, массовые расстрелы происходят очень редко. Стрельба в школе в среду стала первой в современной истории страны.
В последний раз массовая стрельба была в 2013 году, когда ветеран войны убил 13 человек в центральной сербской деревне.
Решение власти
После массовой стрельбы в одной из школ Белграда в Сербии был введен мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия.
Напомним, в Анкаре на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) поприветствовали члены украинской и российской делегаций.
Во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой члены украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной свои флаги и начали скандировать антироссийские лозунги.
Члены российской делегации попытались помешать украинцам, произошла потасовка.