Масова стрілянина у Сербії: 8 загиблих і 13 поранених
Надзвичайна подія трапилася неподалік від Белграда пізно ввечері в четвер. Молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 осіб.
Про це пише The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Сербії.
Нападник хаотично стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрах на південь від столиці.
Зараз поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який втік після стрілянини. До операції із затримання підозрюваного залучені спецпідрозділи поліції і вертольоти, а також карети швидкої допомоги.
Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину в четвер "терористичним актом".
Зауважимо, ця стрілянина сталася на наступний день після ще однієї трагедії.
13-річний хлопчик, використовуючи зброю свого батька, влаштував стрілянину у школі в Белграді. Тоді загинули вісім його однокласників і шкільний охоронець.
Стрілянини у Сербії
Кровопролиття сколихнуло балканську країну, яка не звикла до масових вбивств.
Хоча Сербія наповнена зброєю, що залишилася з воєн1990-х років, масові розстріли відбуваються надзвичайно рідко. Стрілянина в школі в середу стала першою в сучасній історії країни.
Востаннє масова стрілянина до цього тижня була в 2013 році, коли ветеран війни вбив 13 людей у центральному сербському селі.
Рішення влади
Після масової стрілянини в одній зі шкіл Белграда у Сербії запровадили мораторій на видачу нових ліцензій на зброю на два роки вперед. Також було узгоджено більш суворі перевірки власників зброї.
Нагадаємо, в Анкарі на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) почубилися члени української та російської делегацій.
Під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.
Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, сталася бійка.