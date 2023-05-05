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Масова стрілянина у Сербії: 8 загиблих і 13 поранених

5 травня 2023 06:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масова стрілянина у Сербії: 8 загиблих і 13 поранених
Люди залишають квіти і свічки у пам’ять про загиблих біля будівлі школи, де сталася стрілянина, Белград, Сербія, 4 травня 2023 року. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Надзвичайна подія трапилася неподалік від Белграда пізно ввечері в четвер. Молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 осіб.

 Про це пише The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Сербії.

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Зараз поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який втік після стрілянини. До операції із затримання підозрюваного залучені спецпідрозділи поліції і вертольоти, а також карети швидкої допомоги.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину в четвер "терористичним актом".

Зауважимо, ця стрілянина сталася на наступний день після ще однієї трагедії.

13-річний хлопчик, використовуючи зброю свого батька, влаштував стрілянину у школі в Белграді. Тоді загинули вісім його однокласників і шкільний охоронець.

Стрілянини у Сербії

Кровопролиття сколихнуло балканську країну, яка не звикла до масових вбивств.

Хоча Сербія наповнена зброєю, що залишилася з воєн1990-х років, масові розстріли відбуваються надзвичайно рідко. Стрілянина в школі в середу стала першою в сучасній історії країни.

Востаннє масова стрілянина до цього тижня була в 2013 році, коли ветеран війни вбив 13 людей у ​​центральному сербському селі.

Рішення влади

Після масової стрілянини в одній зі шкіл Белграда у Сербії запровадили мораторій на видачу нових ліцензій на зброю на два роки вперед. Також було узгоджено більш суворі перевірки власників зброї.

Нагадаємо, в Анкарі на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) почубилися члени української та російської делегацій. 

Під час виступу депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої члени української делегації спробували розгорнути у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Члени російської делегації спробували перешкодити українцям, сталася бійка.

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