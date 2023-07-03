СБУ затримала колаборанта, який готував підрив залізниці на Черкащині

Затримання ворожого поплічника. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримали поплічника росіян, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Йому загрожує покарання до 12 років тюрми.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами та "зливав" російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в Черкаській області.

Він підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах.

За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

Затримання зрадника. Фото: ЗСУ

Скільки коштів платили росіяни колаборанту

Як відомо, за передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 дол. на декілька власних банківських карток.

Затримання та обшуки у злочинця

Правоохоронцям вдалось затримали зловмисника "на гарячому" під час чергової спроби передачі інформації російським куратором. Тим самим Служба безпеки запобігла вчиненню диверсії проти Сил оборони і заблокувала передачу агресору закритих відомостей.

При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ.

Обшуки у помешканні колаборанта. Фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову, який більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан. Він закликав до геноциду українського народу.