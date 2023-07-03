СБУ задержала коллаборанта, готовившего подрыв железной дороги в Черкасской области
Служба безопасности Украины задержали приспешника россиян, который собирал информацию о базировании Сил обороны и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о деятельности предателя
Правоохранители рассказали, что для выполнения вражеской задачи злоумышленник искал тротил. Также он собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами и "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в Черкасской области.
Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах.
По данным следствия, вражеским приспешником является житель Черкасс, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления.
Сколько средств платили россияне коллаборанту
Как известно, за передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карт.
Задержание и обыски у преступника
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника "на горячем" во время очередной попытки передачи информации российским куратором. Тем самым Служба безопасности предотвратила совершение диверсии против Сил обороны и заблокировала передачу агрессору закрытых сведений.
При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также банковские карточки, куда поступали деньги из РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному под псевдонимом Сергей Мардан. Он призвал к геноциду украинского народа.