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СБУ задержала коллаборанта, готовившего подрыв железной дороги в Черкасской области

3 июля 2023 10:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ задержала коллаборанта, готовившего подрыв железной дороги в Черкасской области
Задержание вражеского приспешника. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины задержали приспешника россиян, который собирал информацию о базировании Сил обороны и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что для выполнения вражеской задачи злоумышленник искал тротил. Также он собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами и "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в Черкасской области.

Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах.

По данным следствия, вражеским приспешником является житель Черкасс, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления.

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Задержание предателя. Фото: ВСУ

Сколько средств платили россияне коллаборанту

Как известно, за передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карт.

Задержание и обыски у преступника

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника "на горячем" во время очередной попытки передачи информации российским куратором. Тем самым Служба безопасности предотвратила совершение диверсии против Сил обороны и заблокировала передачу агрессору закрытых сведений.

При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также банковские карточки, куда поступали деньги из РФ.

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Обыски в доме коллаборанта. Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному под псевдонимом Сергей Мардан. Он призвал к геноциду украинского народа.

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