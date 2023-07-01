СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ, який закликав до геноциду українців

Російський пропагандист Сергій Мардан. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову, який більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан. Він закликав до геноциду українського народу.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

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"Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі Кремля — телеканалі "Соловьев live", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант публічно підтримав агресора. Мардан виправдовував воєнні злочини російських загарбників на території України.

Правоохоронці задокументували, що пропагандист агітував за проведення масових репресій проти цивільних українців.

В одному з прямих ефірів на російському телебаченні Мардан запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованих населених пунктів України, які не підтримують загарбників.

В Офісі генпрокурора повідомили, що судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що дії російського пропагандиста несуть загрозу національній безпеці України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Мардану про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Наразі пропагандист перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Мардану загрожує до 8 років ув'язнення.

Підозра російському пропагандисту. Фото: СБУ

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру російській пропагандистці, яка виправдовувала окупантів за підрив Каховської ГЕС в Херсонській області. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва.