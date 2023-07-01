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СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ, который призывал к геноциду украинцев

1 июля 2023 13:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ, который призывал к геноциду украинцев
Российский пропагандист Сергей Мардан. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному под псевдонимом Сергей Мардан. Он призывал к геноциду украинского народа.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

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"Фигурант является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре Кремля — телеканале "Соловьев live", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в РФ фигурант публично поддержал агрессора. Мардан оправдывал военные преступления российских захватчиков на территории Украины.

Правоохранители задокументировали, что пропагандист агитировал за проведение массовых репрессий против мирных украинцев.

В одном из прямых эфиров на российском телевидении Мардан предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированных населенных пунктов Украины, не поддерживающих захватчиков.

В Офисе генпрокурора сообщили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что действия российского пропагандиста представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили Мардану о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);
  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Пропагандист находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Мардану грозит до 8 лет заключения.

Подозрение
Подозрение российскому пропагандисту. Фото: СБУ
Пост
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение российской пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева.

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