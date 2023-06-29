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Гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми

29 червня 2023 16:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми
Гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 червня, стало відомо про те, що гауляйтеру Запоріжжя Євгену Балицькому присудили 15 років за ґратами. Суд також призначив зраднику і конфіскацію майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Зазначається, що екснардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Євген Балицький на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.

Як повідомляють слідчі, Балицький займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Росії. Під його керівництвом створювали незаконні "виборчі комісії", в яких фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора.

30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у Кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії.

Покарання колаборанту

На підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, причетного до планування нових повітряних атак на авіаційні об'єкти у Кіровоградській області. Щоб виконати завдання, шпигун збирав інформацію про технічний рівень українських аеропортів, а також про потенційне розташування бойових літаків та арсеналів з боєприпасами української армії.

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