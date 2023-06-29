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У Києві судитимуть керівника підприємства, який постачав Міноборони неякісне мастило

29 червня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві судитимуть керівника підприємства, який постачав Міноборони неякісне мастило
Вхід до Київської міської прокуратури. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві судитимуть керівника підприємства за поставку неякісних мастильних матеріалів для Міноборони на понад 12 млн грн. Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у червні 2022 року підприємець уклав із Міністерством оборони України договори про постачання 50 тонн мастильних засобів для технічного обслуговування авіаційної та військової техніки на загальну суму 15,6 млн грн.

Чоловік отримав передоплату в розмірі 12,6 млн гривень, потім керівник столичного підприємства організував постачання 50 тонн мастильних засобів 9 військовим частинам.

 

У Києві судитимуть керівника підприємства, який постачав Міноборони неякісне мастило. Фото: Київська міська прокуратура

"Однак, згідно з висновком комплексної експертизи, поставлені мастильні засоби на 12,6 млн грн не відповідають вимогам нормативних документів та не можуть бути використані за призначенням", — йдеться в повідомленні.

Столичного підприємця звинувачують за ч. 5 ст. 191 КК України.

 

У Києві судитимуть керівника підприємства, який постачав Міноборони неякісне мастило. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час процедурного нагляду Київської обласної прокуратури було висунуто звинувачення ексголові селищної ради Фастівського району Київської області. Чоловік виправдовував військову агресію РФ проти України.

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