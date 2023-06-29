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В Киеве будут судить руководителя предприятия, поставлявшего Минобороны некачественное масло

29 июня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве будут судить руководителя предприятия, поставлявшего Минобороны некачественное масло
Вход в Киевскую городскую прокуратуру. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве будут судить руководителя предприятия за поставку некачественных смазочных материалов для Минобороны более чем на 12 млн грн. Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, в июне 2022 года предприниматель заключил с Министерством обороны Украины договоры о поставках 50 тонн смазочных средств для технического обслуживания авиационной и военной техники на общую сумму 15,6 млн грн.

Получив предоплату в размере 12,6 млн гривен, руководитель столичного предприятия организовал поставку 50 тонн смазочных средств 9 военным частям.

 

В Киеве будут судить руководителя предприятия, поставлявшего Минобороны некачественную смазку. Фото: Киевская городская прокуратура

"Однако, согласно выводу комплексной экспертизы, поставленные смазочные средства на 12,6 млн грн не отвечают требованиям нормативных документов и не могут быть использованы по назначению", — говорится в сообщении.

Столичный предприниматель обвиняется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

 

В Киеве будут судить руководителя предприятия, поставлявшего Минобороны некачественное масло. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что во время процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было предъявлено обвинение экс-председателю поселкового совета Фастовского района Киевской области, который оправдывал военную агрессию РФ против Украины.

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