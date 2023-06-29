Гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого приговорили к 15 годам тюрьмы

Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий. Фото: google.com

Сегодня, 29 июня, стало известно о том, что гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому присудили 15 лет за решеткой. Суд также назначил предателя и конфискацию имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что экснардеп от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал российских оккупантов. После этого захватчики назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона.

Как сообщают следователи, Балицкий занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к России. Под его руководством создавались незаконные "избирательные комиссии", в которых фальсифицировались результаты "голосования" в пользу страны-агрессора.

30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в Кремле, он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

Наказание коллаборанту

На основании собранных доказательств суд признал гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления перед нашим государством.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники СБУ задержали агента российской ФСБ , причастного к планированию новых воздушных атак на авиационные объекты в Кировоградской области. Чтобы выполнить задание, шпион собирал информацию о техническом уровне украинских аэропортов, а также потенциальном расположении боевых самолетов и арсеналов с боеприпасами украинской армии.