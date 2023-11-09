СБУ викрила консулку України, яка "допомагала" нелегалам з Азії — реакція МЗС

Затримання зловмисниці. Фото: СБУ

Служба безпеки викрили консулку України, яка "допомагала" нелегалам з "терористично ризикових" країн Азії переїхати до ЄС. У МЗС дуже різко відреагували.

Про це повідомили в СБУ.

Читайте також:

Що відомо про шахрайські схеми консулки

Правоохоронці розповіли, що, перебуваючи на посаді другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України, зловмисниця за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Для цього вона оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої "послуги" становила близько трьох тисяч американських доларів з одного нелегала. До своєї діяльності вона залучила ще двох іноземців, які поморгали їй шукати клієнтів та домовлятися про умови поїздки.

"За наявними даними, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані "прибутки" консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Обшуки у консулки. Фото: t.me/SBUkr

Обшуки у консулки. Фото: t.me/SBUkr

Переписки консулки. Фото: t.me/SBUkr



Переписки консулки. Фото: t.me/SBUkr

Переписки консулки. Фото: t.me/SBUkr 1 / 6

Наразі консулці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та розглядають її відсторонення від обійманої посади з арештом на майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Реакція МЗС

Своєю чергою в Міністерстві закордонних справ дуже різко відреагували на таку подію та заявили, що у відомстві "нульова толерантність до корупції".

"В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучішу відповідь та покарання. Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7", — йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання.

"З метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах", — наголоси в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно депутата Тернопільської райради викрили на вимаганні 300 тис. доларів. Кошти він вимагав з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.