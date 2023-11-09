СБУ разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из Азии — реакция МИД

Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из "террористически рисковых" стран Азии переехать в ЕС. В МИДе очень резко отреагировали.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что, будучи на должности второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины, злоумышленница за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Для этого она оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентами украинских заведений высшего образования. Стоимость такой "услуги" составляла около трех тысяч американских долларов с одного нелегала. К своей деятельности она привлекла еще двух иностранцев, поморгавших ей искать клиентов и договариваться об условиях поездки.

"По имеющимся данным, "услугами" злоумышленников воспользовались до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные "доходы" консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе", — говорится в сообщении.

Во время обысков в ее квартире в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с поличным.

Обыски у консула. Фото: t.me/SBUkr

Обыски у консула. Фото: t.me/SBUkr

Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr



Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr

Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr 1/6 _ 6

В настоящее время консулу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и рассматривают ее отстранение от занимаемой должности с арестом на имущество. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Реакция МИД

В свою очередь в Министерстве иностранных дел очень резко отреагировали на такое событие и заявили, что в ведомстве "нулевая толерантность к коррупции".

"В МИД Украины нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции отдельных сотрудников они получают и будут всегда получать самый решительный ответ и наказание. Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан" в режиме 24/7", — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание.

"С целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно усилен контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях", — подчеркнули в МИД.

Напомним, недавно депутата Тернопольского райсовета разоблачили на вымогательстве 300 тыс. долларов. Денежные средства он требовал с украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона.