Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow СБУ разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из Азии — реакция МИД arrow

СБУ разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из Азии — реакция МИД

9 ноября 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из Азии — реакция МИД
Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности разоблачила консула Украины, которая "помогала" нелегалам из "террористически рисковых" стран Азии переехать в ЕС. В МИДе очень резко отреагировали.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Что известно о мошеннических схемах консула

Правоохранители рассказали, что, будучи на должности второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины, злоумышленница за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Для этого она оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентами украинских заведений высшего образования. Стоимость такой "услуги" составляла около трех тысяч американских долларов с одного нелегала. К своей деятельности она привлекла еще двух иностранцев, поморгавших ей искать клиентов и договариваться об условиях поездки.

"По имеющимся данным, "услугами" злоумышленников воспользовались до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные "доходы" консул тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе", — говорится в сообщении.

Во время обысков в ее квартире в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с поличным.

  • Обыски у консула. Фото: t.me/SBUkr
  • Обыски у консула. Фото: t.me/SBUkr
  • Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr
  •  
  • Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr
  • Переписки консула. Фото: t.me/SBUkr
1/6 _ 6

В настоящее время консулу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и рассматривают ее отстранение от занимаемой должности с арестом на имущество. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Реакция МИД

В свою очередь в Министерстве иностранных дел очень резко отреагировали на такое событие и заявили, что в ведомстве "нулевая толерантность к коррупции".

"В МИД Украины нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции отдельных сотрудников они получают и будут всегда получать самый решительный ответ и наказание. Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан" в режиме 24/7", — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание.

"С целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно усилен контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях", — подчеркнули в МИД.

null

Напомним, недавно депутата Тернопольского райсовета разоблачили на вымогательстве 300 тыс. долларов. Денежные средства он требовал с украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме