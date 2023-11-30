СБУ тримає у напрузі РФ — на Байкало-Амурській магістралі пролунав потужний вибух

Вибух у Росії. Фото: скриншот

На Байкало-Амурській залізничній магістралі, а точніше у Північномуйському тунелі імені Бессолово у Бурятії, стався потужний вибух уночі 30 листопада. Цей маршрут є ключовим залізничним сполученням між Росією та Китаєм, і тепер він виявився паралізованим.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела.

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За словами Цаплієнка, цей підрив є результатом успішної операції СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію офіційно не підтверджують.

Також журналіст зазначив, що в момент проходження вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої.

Північномуйський тунель. Фото: Андрій Цаплієнко

"Наразі на місці працює ФСБ, залізничники безрезультатно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", — додав Андрій Цаплієнко.

Північноамуйський тунель. Фото: Андрій Цаплієнко

Повідомлення про вибух на Байкало-Амурській магістралі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у російському місті Брянськ лунали гучні вибухи ввечері 29 листопада. Їх було чути в районі телецентру, і, ймовірно, відбувся обстріл складу із "шахедами". Поки що даних постраждалих немає.

Крім того, мер російської столиці Сергій Собянін заявив про атаку ударними безпілотниками передмістя Москви. На місці падіння уламків потерпілих чи руйнувань немає.

У місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві мешканці зафіксували повторний наліт безпілотників.