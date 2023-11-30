СБУ держит в напряжении РФ — на Байкало-Амурской магистрали прозвучал мощный взрыв

Взрыв в России. Фото: скриншот

На Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а точнее в Северномуйском тоннеле имени Бессолово в Бурятии произошел мощный взрыв ночью, 30 ноября. Этот маршрут является ключевым железнодорожным соединением между Россией и Китаем, и в настоящее время он оказался парализован.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники.

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По словам Цаплиенко, этот подрыв является результатом успешной операции СБУ, хотя в спецслужбе эту информацию официально не подтверждают.

Также журналист указал, что в момент прохождения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства.

Северомуйский тоннель. Фото: Андрей Цаплиенко

"Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", — добавил Андрей Цаплиенко.

Северомуйский тоннель. Фото: Андрей Цаплиенко

Сообщение о взрыве на Байкало-Амурской магистрале. Фото: скриншот

Напомним, что в российском городе Брянск раздавались громкие взрывы вечером 29 ноября. Их было слышно в районе телецентра, и, вероятно, произошел обстрел склада с "шахедами". Пока данных пострадавших нет.

Кроме того, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригорода Москвы. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

В городе Тула, находящемся в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.