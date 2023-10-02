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СБУ повідомила про підозру вінницькій топ-менеджерці "Роснафти"

2 жовтня 2023 22:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ повідомила про підозру вінницькій топ-менеджерці "Роснафти"
Топ-менеджерка "Роснафти" Тетяна Грабович родом з Вінниччини. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці та топменеджерці "Роснафти" Тетяні Грабович. Зрадниця-вінничанка пише книги та пісні, в яких вихваляє російського президента Володимира Путіна та заперечує існування України.

Про це повідомляють у пресслужбі силового відомства. 

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Раніше вона була помічницею "регіонала"

За повідомленням силовиків, Грабович раніше мешкала у Вінниці, будучи помічницею екснардепа з "Партії регіонів" Сергія Ківалова. У 2014 році вона переїхала до Москви, отримала громадянство РФ і влаштувалася до одного з департаментів "Роснафти".

Наразі вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення ІПСО про Україну.

У своєму профілі в Instagram з мільйоном підписників вона заперечувала існування України та розміщувала привітання з нагоди фейкових "виборів" на тимчасово окупованих територіях.

У грудні минулого року Грабович випустила свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про відсутність України, як держави.

"Результати експертиз довели, що ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії росармії та "відбілювання" воєнних злочинів країни-агресорки", — зазначають у відомстві. 

Підозру зрадниця отримала за п'ятьма статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році).

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка на отриманні великого хабаря. В Одесі ж було довічно засуджено агента ГРУ, який полював за розміщенням ППО в Одесі. А в Києві був заарештований агент ФСБ, який збирав дані про "Армію дронів" за дорученням директора відомства РФ Олександра Бортнікова.  

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