Топ-менеджер "Роснефти" Татьяна Грабович родом из Винницкой области. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантке и топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович. Предательница-винничанка пишет книги и песни, в которых восхваляет российского президента Владимира Путина и отрицает существование Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе силового ведомства.

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Раньше она была помощницей "регионала"

По сообщению силовиков, Грабович ранее проживала в Виннице, являясь помощницей экс-нардепа из "Партии регионов" Сергея Кивалова. В 2014 году она переехала в Москву, получила гражданство РФ и получила должность в одном из департаментов "Роснефти".

Она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, которые направлены на распространение ИПСО об Украине.

В своем профиле в Instagram с миллионом подписчиков она отрицала существование Украины и размещала поздравления по случаю фейковых "выборов" на временно оккупированных территориях.

В декабре прошлого года Грабович выпустила свою псевдоисторическую книгу, в которой повторяет кремлевские нарративы о несуществовании Украины как государства.

"Результаты экспертиз доказали, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии российской армии и "отбеливании" военных преступлений страны-агрессора", — отмечают в ведомстве.

Подозрение предательница получила по пяти статьям УКУ:

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Напомним, что ранее СБУ задержала мэра Сум Александра Лысенко на получении большой взятки. В Одессе же был пожизненно осужден агент ГРУ, который охотился за размещением ПВО в Одессе. А в Киеве был арестован агент ФСБ, собиравший данные об "Армии дронов" по поручению директора ведомства РФ Александра Бортникова.