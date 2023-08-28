В Румынии автобус с 45 украинцами врезался в мост: что известно об аварии

Туристический автобус попал в ДТП в Румынии. Фото: Realitatea.net

Вечером, 28 августа в румынском городе Констанца, произошло ДТП с участием украинского автобуса. Пока известно о 15 пострадавших, среди них 2 детей.

Об этом пишет Realitatea.net.

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Как сообщает румынское СМИ, туристический автобус с 45 украинцами попал в ДТП после столкновения с ограничителем моста в Неводаре.

Место ДТП. Фото: Realitatea.net

Побитый автобус. Фото: Realitatea.net 1/2 _ 2

Пострадавших не менее 15, среди них 2 несовершеннолетних.

"Шесть взрослых с политравмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Место ДТП. Фото: Realitatea.net

Место ДТП. Фото: Realitatea.net 1 / 2

Пострадавших доставляют в больницу.

Напомним, в Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности.