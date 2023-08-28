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В Румынии автобус с 45 украинцами врезался в мост: что известно об аварии

28 августа 2023 23:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Румынии автобус с 45 украинцами врезался в мост: что известно об аварии
Туристический автобус попал в ДТП в Румынии. Фото: Realitatea.net
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Вечером, 28 августа в румынском городе Констанца, произошло ДТП с участием украинского автобуса. Пока известно о 15 пострадавших, среди них 2 детей.

Об этом пишет Realitatea.net.

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Как сообщает румынское СМИ, туристический автобус с 45 украинцами попал в ДТП после столкновения с ограничителем моста в Неводаре.

  • Место ДТП. Фото: Realitatea.net
  • Побитый автобус. Фото: Realitatea.net
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Пострадавших не менее 15, среди них 2 несовершеннолетних.

"Шесть взрослых с политравмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

  • Место ДТП. Фото: Realitatea.net
  • Место ДТП. Фото: Realitatea.net
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Пострадавших доставляют в больницу.

Напомним, в Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности.

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