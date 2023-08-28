У Румунії автобус із 45 українцями врізався в міст: що відомо про аварію
28 серпня 2023 23:06
Туристичний автобус потрапив у ДТП в Румунії. Фото: Realitatea.net
Ввечері, 28 серпня у румунському місті Констанца, трапилась ДТП за участі українського автобуса. Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них 2 дітей.
Про це пише Realitatea.net.
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Як повідомляє румунське ЗМІ, туристичний автобус із 45 українцями потрапив у ДТП після зіткнення з обмежувачем мосту в Неводарі.
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Місце ДТП. Фото: Realitatea.net
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Понищений автобус. Фото: Realitatea.net
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Постраждалих щонайменше 15, серед них 2 неповнолітніх.
"Шість дорослих із політравмами доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.
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Місце аварії. Фото: Realitatea.net
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Місце ДТП. Фото: Realitatea.net
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Постраждалих доправляють до лікарні.
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