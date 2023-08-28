У Румунії автобус із 45 українцями врізався в міст: що відомо про аварію

Туристичний автобус потрапив у ДТП в Румунії. Фото: Realitatea.net

Ввечері, 28 серпня у румунському місті Констанца, трапилась ДТП за участі українського автобуса. Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них 2 дітей.

Про це пише Realitatea.net.

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Як повідомляє румунське ЗМІ, туристичний автобус із 45 українцями потрапив у ДТП після зіткнення з обмежувачем мосту в Неводарі.

Місце ДТП. Фото: Realitatea.net

Понищений автобус. Фото: Realitatea.net 1 / 2

Постраждалих щонайменше 15, серед них 2 неповнолітніх.

"Шість дорослих із політравмами доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Місце аварії. Фото: Realitatea.net

Місце ДТП. Фото: Realitatea.net 1 / 2

Постраждалих доправляють до лікарні.

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