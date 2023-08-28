Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Румунії автобус із 45 українцями врізався в міст: що відомо про аварію arrow

У Румунії автобус із 45 українцями врізався в міст: що відомо про аварію

28 серпня 2023 23:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Румунії автобус із 45 українцями врізався в міст: що відомо про аварію
Туристичний автобус потрапив у ДТП в Румунії. Фото: Realitatea.net
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Ввечері, 28 серпня у румунському місті Констанца, трапилась ДТП за участі  українського автобуса. Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них 2 дітей.

Про це пише Realitatea.net.

Читайте також:

Що відомо про ДТП за участі українського автобуса у Румунії

Як повідомляє румунське ЗМІ, туристичний автобус із 45 українцями потрапив у ДТП після зіткнення з обмежувачем мосту в Неводарі.

  • Місце ДТП. Фото: Realitatea.net
  • Понищений автобус. Фото: Realitatea.net
1 / 2

Постраждалих щонайменше 15, серед них 2 неповнолітніх.

"Шість дорослих із політравмами доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

  • Місце аварії. Фото: Realitatea.net
  • Місце ДТП. Фото: Realitatea.net
1 / 2

Постраждалих доправляють до лікарні.

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз