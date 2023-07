Прощание с Викторией Амелиной в Киеве - фото

Прощание с писательницей Викторией Амелиной, погибшей при обстреле Краматорска. Фото: Новости.

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Киеве, в Михайловском Златоверхом соборе 4 июня простились с украинской писательницей Викторией Амелиной.

Прощание с писательницей Викторией Амелиной в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Виктория была ранена в результате российского ракетного удара по Краматорску 27 июня. После ранения девушка была доставлена в Днепр в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти писательницу, и 1 июля она скончалась.

В собор пришли близкие авторки, друзья, знакомые и коллеги, а также любой желающий мог прийти, чтобы попрощаться с Викторией Амелиной.

5 июня прощание пройдет также в родном городе Виктории — Львове.

Провожали писательницу в последний путь трембитами.

Виктория Амелина дебютировала как автор романов в 2014 году с книгой "Синдром ноября, или Homo Compatiens", именно в год начала российской агрессии против Украины. С тех пор Виктория была активным общественным деятелем и успешной писательницей. А также стала лауреатом премии Конрада.

Она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в Донецкой области. После полномасштабного вторжения документировала военные преступления РФ. А прошлым летом присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds.

Также известно, что она работала над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" об украинских женщинах, документирующих военные преступления.

Еще недавно писательница на Книжном Арсенале презентовала изданный дневник Владимира Вакуленко — детского писателя, погибшего на Харьковщине. Этот дневник с записями всего происходящего в первый месяц войны Владимир зарыл в саду под вишней рядом с домом.

Именно Виктория Амелина выполнила его завещание и разыскала дневник. И скончалась 1 июля, в день рождения Владимира Вакуленко.

Также Виктория писала поэзию, в том числе и о войне:

"Воздушная тревога по всей стране

Как будто каждый раз ведут на расстрел

Всех

А целят только в одного

Преимущественно у того, кто скраю

Сегодня не ты, отбой"

Это стихотворение Виктория написала 5 апреля 2022 года.

Виктория погибла из-за российского обстрела в возрасте 37 лет. У нее остался 10-летний сын.