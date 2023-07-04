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У Києві попрощалися із загиблою письменницею Вікторією Амеліною: фото

4 липня 2023 18:24
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Прощання з Вікторією Амеліною в Києві - фото
Прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула під час обстрілу Краматорська. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі 4 червня попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вікторія була поранена внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 27 червня. Після поранення дівчину доставили у Дніпро в лікарню. На жаль, лікарям не вдалось врятувати письменницю, і 1 липня вона померла. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

До собору прийшли близькі авторки, друзі, знайомі та колеги, а також будь-хто охочий міг прийти, аби попрощатись з Вікторією Амеліною. 

  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE
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5 червня прощання пройде також у рідному місті Амеліної — Львові. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Проводжали письменницю в останню путь трембітами. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Амеліна дебютувала як авторка романів у 2014 з книгою "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", саме в рік початку російської агресії проти України. З того часу Вікторія була активною громадською діячкою та успішною письменницею. А також стала лауреатом премії Конрада. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення документувала воєнні злочини РФ. А минулого літа авторка приєдналась до правозахисної організації Truth Hounds. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що вона працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" про українських жінок, які документують воєнні злочини.

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Ще нещодавно авторка на Книжковому Арсеналі презентувала виданий щоденник Володимира Вакуленка — дитячого письменника, що загинув на Харківщині. Цей щоденник з записами усього, що відбувалось, у перший місяць війни Володимир закопав у садку під вишнею поряд з домом. 

Саме Вікторія Амеліна виконала його заповіт та розшукала щоденник. І померла 1 липня, у день народження Володимира Вакуленка. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Також Вікторія писала поезію, зокрема й про війну: 

"Повітряна тривога по всій країні 
Так наче щоразу ведуть на розстріл 
Усіх
А цілять лише в одного
Переважно в того, хто скраю
Сьогодні не ти, відбій"

Цей вірш вікторія написала 5 квітня 2022 року. 

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Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вікторії загинула через російський обстріл у віці 37 років. У неї залишився 10-річний син.

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