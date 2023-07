Прощання з Вікторією Амеліною в Києві - фото

Прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула під час обстрілу Краматорська. Фото: Новини.LIVE

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі 4 червня попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною.

Прощання з письменницею Вікторією Амеліною в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вікторія була поранена внаслідок російського ракетного удару по Краматорську 27 червня. Після поранення дівчину доставили у Дніпро в лікарню. На жаль, лікарям не вдалось врятувати письменницю, і 1 липня вона померла.

До собору прийшли близькі авторки, друзі, знайомі та колеги, а також будь-хто охочий міг прийти, аби попрощатись з Вікторією Амеліною.

5 червня прощання пройде також у рідному місті Амеліної — Львові.

Проводжали письменницю в останню путь трембітами.

Вікторія Амеліна дебютувала як авторка романів у 2014 з книгою "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", саме в рік початку російської агресії проти України. З того часу Вікторія була активною громадською діячкою та успішною письменницею. А також стала лауреатом премії Конрада.

Вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення документувала воєнні злочини РФ. А минулого літа авторка приєдналась до правозахисної організації Truth Hounds.

Також відомо, що вона працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" про українських жінок, які документують воєнні злочини.

Ще нещодавно авторка на Книжковому Арсеналі презентувала виданий щоденник Володимира Вакуленка — дитячого письменника, що загинув на Харківщині. Цей щоденник з записами усього, що відбувалось, у перший місяць війни Володимир закопав у садку під вишнею поряд з домом.

Саме Вікторія Амеліна виконала його заповіт та розшукала щоденник. І померла 1 липня, у день народження Володимира Вакуленка.

Також Вікторія писала поезію, зокрема й про війну:

"Повітряна тривога по всій країні

Так наче щоразу ведуть на розстріл

Усіх

А цілять лише в одного

Переважно в того, хто скраю

Сьогодні не ти, відбій"

Цей вірш вікторія написала 5 квітня 2022 року.

Вікторії загинула через російський обстріл у віці 37 років. У неї залишився 10-річний син.