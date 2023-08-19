Россияне вербовали украинских беженцев в Польше для диверсий, — The Washington Post

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Спецслужбы Российской Федерации через интернет вербовали украинских беженцев для сотрудничества. Приспешники врага должны были следить за перевозкой вооружения в Украину и готовить диверсии.

Об этом рассказали расследователи газеты The Washington Post.

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Россияне просили беженцев расклеивать рекламные листовки или вывешивать вывески в общественных местах. За это украинцы получали деньги. Расследователи пишут, что оплата была мизерной, однако для беженцев обещание быстрого заработка было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.

Спецслужбы РФ публиковали "вакансии" в интернете. Они предусматривали распространение пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя. Для беженцев, которые хотели получить задание, работа становилась все более серьезной.

Правоохранители Польши рассказали, что в главном управлении Генштаба РФ поручали завербованным вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах. К тому же враг просил пускать под откос поезда, перевозящие оружие в Украину.

Беженцам платили криптовалютой и банковскими переводами со счетов, которые невозможно отследить.

Польские власти считают, что заказчиком была российская военная разведка. Там отметили, что сорванная операция стала самой серьезной угрозой РФ на территории НАТО с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Целью государства-террористки было разрушение канала поставок оружия через Польшу. На него приходится более 80 процентов военной техники, поступающей в Украину.

Агентов РФ обнаружили случайно. Прохожий в Польше заметил объектив камеры, выглядывающий из-за кустов на важном участке трассы. Он сообщил об этом соответствующим органам. Благодаря этому правоохранители вышли на всю группировку.

По данным The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 украинских беженцев, которые приехали из восточных областей, а также три гражданина Беларуси и один РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента российской разведки. Злоумышленник действовал под прикрытием волонтерского фонда. Он корректировал российские ракеты по жилому дому, больнице и управлению СБУ.