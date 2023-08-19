Росіяни вербували українських біженців у Польщі для диверсій, — The Washington Post

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Спецслужби Російської Федерації через інтернет вербували українських біженців для співпраці. Поплічники ворога повинні були стежити за перевезенням озброєння до України та готувати диверсії.

Про це розповіли розслідувачі газети The Washington Post.

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Росіяни просили біженців розклеювати рекламні листівки або вивішувати вивіски в громадських місцях. За це українці отримували гроші. Розслідувачі пишуть, що оплата була мізерною, однак для біженців обіцянка швидкого заробітку була надто хорошою, щоб від неї відмовитися.

Спецслужби РФ опубліковували "вакансії" в інтернеті. Вони передбачали розповсюдження проросійської пропаганди від імені анонімного роботодавця. Для біженців, які хотіли отримати завдання, робота ставала все більше серйознішою.

Правоохоронці Польщі розповіли, що у головному управлінні Генштабу РФ доручали завербованим вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах. До того ж ворог просив пускати під укіс потяги, що перевозять зброю в Україну.

Біженцям платили криптовалютою та банківськими переказами з рахунків, які неможливо відстежити.

Польська влада вважає, що замовником була російська військова розвідка. Там наголосили, що зірвана операція стала найсерйознішою загрозою РФ на території НАТО з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Метою держави-терористки було зруйнування каналу постачання зброї через Польщу. На нього припадає понад 80 відсотків військової техніки, що надходить до України.

Агентів РФ виявили випадково. Перехожий у Польщі помітив об'єктив камери, що виглядав з-за кущів на важливій ділянці траси. Він повідомив про це відповідним органам. Завдяки цьому правоохоронці вийшли на все угруповання.

За даними The Washington Post, наразі у Польщі за підозрою в диверсійній діяльності та шпигунстві заарештовано 12 українських біженців, які приїхали зі східних областей, а також трьох громадян Білорусі та одного РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської розвідки. Зловмисник діяв під прикриттям волонтерського фонду. Він коригував російські ракети по житловому будинку, лікарні та управлінню СБУ.