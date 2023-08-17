Працював з тюрми на ФСБ: СБУ повторно затримали агента РФ

СБУ затримала злочинця. Фото: СБУ

Служба безпеки України повторно засудила кримінальника, який, перебуваючи у в'язниці, працював з російською ФСБ заради обміну. Він проведе за гратами ще 16 років.

Про це повідомила СБУ.

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Що відомо про злочинця

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки новий тюремний строк отримав уже ув’язнений кримінальник, який, перебуваючи у виправній колонії, почав працювати на фсб рф", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у березні-квітні 2022 року, користуючись своїми "зв'язками" на волі, тюремник "зливав" ФСБ позиції ЗСУ під Бахмутом. Про це він приховано розповідав у телефонних розмовах знайомим з кримінальних кіл Донеччини, а також передавав представнику ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Криму.

За таку "співпрацю" ФСБ обіцяла внести його у списки на обмін до українських полонених. Так він розраховував виїхати до країни-агресора.

СБУ припинила злочинну діяльність

Повідомляється, що у квітні цього року СБУ повідомила злочинцеві про підозру. Йому інкримінували державну зраду.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі. Однак, враховуючи, що зловмисник має ще один рік ув'язнення за попередні злочини — усього за гратами він проведе 16 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України засудила ворожого агента, який передавав РФ інформацію про переміщення українських військових підрозділів в Одеській області. Протягом п'яти років цей інформатор буде перебувати за ґратами.

Також ми писали, що на Київщині Службі безпеки України (СБУ) вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.