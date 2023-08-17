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Работал из тюрьмы на ФСБ: СБУ повторно задержали агента РФ

17 августа 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работал из тюрьмы на ФСБ: СБУ повторно задержали агента РФ
СБУ задержала преступника. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины повторно осудила уголовника, который, находясь в тюрьме, работал с российской ФСБ ради обмена. Он проведет за решеткой еще 16 лет.

Об этом сообщила СБУ.

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Что известно о преступнике

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности новый тюремный срок получил уже заключенный уголовник, который, находясь в исправительной колонии, начал работать на ФСБ РФ", — говорится в сообщении.

Известно, что в марте-апреле 2022 года, пользуясь своими "связями" на свободе, тюремщик "сливал" ФСБ позиции ВСУ под Бахмутом. Об этом он скрыто рассказывал в телефонных разговорах знакомым из криминальных кругов Донбасса, а также передавал представителю ФСБ, находившемуся во временно оккупированном Крыму.

За такое сотрудничество ФСБ обещала внести его в списки на обмен к украинским пленным. Так он рассчитывал уехать в страну-агрессора.

СБУ прекратила преступную деятельность

Сообщается, что в апреле этого года СБУ сообщила преступнику о подозрении. Ему инкриминировали государственную измену.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы. Однако, учитывая, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления — всего за решеткой он проведет 16 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины осудила вражеского агента, передающего РФ информацию о перемещении украинских военных подразделений в Одесской области. В течение пяти лет этот информатор будет находиться за решеткой.

Также мы писали, что в Киевской области Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать еще одного российского агента-корректировщика. Он был причастен к подготовке атак на украинскую столицу.

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