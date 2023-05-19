Пропагандистке Симоньян заблокировали Instagram-аккаунт

Прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о блокировке ее Instagram-аккаунта. Говорит, что никаких предупреждений не поступало.

Об этом заявила Маргарита Симоньян на своей странице в Telegram.

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Отмечается, что сегодня, 19 мая, Instagram-аккаунт российской пропагандистки Маргариты Симоньян прекратил свою работу.

Симоньян заявила, что никаких предупреждений не было. Она отправила запрос в техподдержку – теперь сидит, ждет.

"Вчера аккаунт Тиграна там тоже прикрыли. Так же, без сообщений. Направила запрос в Инстаграм, жду. Но подозреваю, что результат известен", — написала она.

Маргарите Симоньян заблокировали Instagram-страницу. Фото: Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 19 мая, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.

Российская пропагандистка сообщила, что работает полиция. Через несколько минут Симоньян рассказала, что бандероль была из Гонконга и правоохранители не нашли взрывчатки, однако обнаружили секс-игрушку.