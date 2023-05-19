Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Пропагандистке Симоньян заблокировали Instagram-аккаунт arrow

Пропагандистке Симоньян заблокировали Instagram-аккаунт

19 мая 2023 23:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пропагандистке Симоньян заблокировали Instagram-аккаунт
Прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о блокировке ее Instagram-аккаунта. Говорит, что никаких предупреждений не поступало.

Об этом заявила Маргарита Симоньян на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Что произошло с Instagram-страницей пропагандистки

Отмечается, что сегодня, 19 мая, Instagram-аккаунт российской пропагандистки Маргариты Симоньян прекратил свою работу.

Симоньян заявила, что никаких предупреждений не было. Она отправила запрос в техподдержку – теперь сидит, ждет.

"Вчера аккаунт Тиграна там тоже прикрыли. Так же, без сообщений. Направила запрос в Инстаграм, жду. Но подозреваю, что результат известен", — написала она.

Маргарите Симоньян заблокировали Instagram-страницу. Фото: Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 19 мая, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.

Российская пропагандистка сообщила, что работает полиция. Через несколько минут Симоньян рассказала, что бандероль была из Гонконга и правоохранители не нашли взрывчатки, однако обнаружили секс-игрушку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас