Пропагандистці Симоньян заблокували Instagram-акаунт
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про блокування її Instagram-акаунту. Каже, що жодних попереджень не надходило.
Про це заявила Маргарита Симоньян на своїй сторінці в Telegram.
Що сталось з Instagram-сторінкою пропагандистки
Зазначається, що сьогодні, 19 травня, Instagram-акаунт російської пропагандистки Маргарити Симоньян припинив свою роботу.
Симоньян заявила, що жодних попереджень не було. Вона відправила запит в техпідтримку — тепер сидить, чекає.
"Вчора обліковий запис Тиграна там теж прикрили. Так само, без повідомлень. Надіслала запит до Інстаграм, чекаю. Але підозрюю, що результат відомий", —написала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 19 травня, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.
Російська пропагандистка повідомила, що працює поліція.Через декілька хвилин Симоньян розповіла, що бандероль була із Гонконгу та правоохоронці не знайшли вибухівки, однак виявили секс-іграшку.