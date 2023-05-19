Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Пропагандистці Симоньян заблокували Instagram-акаунт arrow

Пропагандистці Симоньян заблокували Instagram-акаунт

19 травня 2023 23:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пропагандистці Симоньян заблокували Instagram-акаунт
Прокремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про блокування її Instagram-акаунту. Каже, що жодних попереджень не надходило.

Про це заявила Маргарита Симоньян на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Що сталось з Instagram-сторінкою пропагандистки

Зазначається, що сьогодні, 19 травня, Instagram-акаунт російської пропагандистки Маргарити Симоньян припинив свою роботу.

Симоньян заявила, що жодних попереджень не було. Вона відправила запит в техпідтримку — тепер сидить, чекає.

"Вчора обліковий запис Тиграна там теж прикрили. Так само, без повідомлень. Надіслала запит до Інстаграм, чекаю. Але підозрюю, що результат відомий", —написала вона. 

Маргариті Симоньян заблокували Instagram-сторінку. Фото: Telegram/Маргарита Симоньян

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 19 травня, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.

Російська пропагандистка повідомила, що працює поліція.Через декілька хвилин Симоньян розповіла, що бандероль була із Гонконгу та правоохоронці не знайшли вибухівки, однак виявили секс-іграшку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB