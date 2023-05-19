Пропагандистці Симоньян заблокували Instagram-акаунт

Прокремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про блокування її Instagram-акаунту. Каже, що жодних попереджень не надходило.

Про це заявила Маргарита Симоньян на своїй сторінці в Telegram.

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Зазначається, що сьогодні, 19 травня, Instagram-акаунт російської пропагандистки Маргарити Симоньян припинив свою роботу.

Симоньян заявила, що жодних попереджень не було. Вона відправила запит в техпідтримку — тепер сидить, чекає.

"Вчора обліковий запис Тиграна там теж прикрили. Так само, без повідомлень. Надіслала запит до Інстаграм, чекаю. Але підозрюю, що результат відомий", —написала вона.

Маргариті Симоньян заблокували Instagram-сторінку. Фото: Telegram/Маргарита Симоньян

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 19 травня, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.

Російська пропагандистка повідомила, що працює поліція.Через декілька хвилин Симоньян розповіла, що бандероль була із Гонконгу та правоохоронці не знайшли вибухівки, однак виявили секс-іграшку.