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Симоньян отримала бандероль з "вибуховою" секс-іграшкою

19 травня 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Симоньян отримала бандероль з "вибуховою" секс-іграшкою
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 травня, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.

Про це Маргарита Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

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"На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила)", — заявила Симоньян.

Російська пропагандистка повідомила, що працює поліція.

Через декілька хвилин Симоньян розповіла, що бандероль була із Гонконгу та правоохоронці не знайшли вибухівки, однак виявили секс-іграшку.

"Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась "вібропуля" для сексуальних пригод. А як на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає дедалі захопливішим", — написала Симоньян.

Секс-игрушка для Симоньян
Секс-іграшка, яку отримала Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян в етері російського телебачення заявила, що оголошувати другу хвилю мобілізації в РФ не потрібно. Перед цим потрібно вирішити безліч організаційних питань в російському війську, а для війни вистачить і добровольців. 

Також ми писали, що Маргарита Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення і блокування пропагандистського каналу Russia Today цьому не завада.

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