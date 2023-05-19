Симоньян отримала бандероль з "вибуховою" секс-іграшкою

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 19 травня, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.

Про це Маргарита Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

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"На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила)", — заявила Симоньян.

Російська пропагандистка повідомила, що працює поліція.

Через декілька хвилин Симоньян розповіла, що бандероль була із Гонконгу та правоохоронці не знайшли вибухівки, однак виявили секс-іграшку.

"Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась "вібропуля" для сексуальних пригод. А як на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає дедалі захопливішим", — написала Симоньян.

Секс-іграшка, яку отримала Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян в етері російського телебачення заявила, що оголошувати другу хвилю мобілізації в РФ не потрібно. Перед цим потрібно вирішити безліч організаційних питань в російському війську, а для війни вистачить і добровольців.

Також ми писали, що Маргарита Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення і блокування пропагандистського каналу Russia Today цьому не завада.