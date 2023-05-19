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Симоньян получила бандероль с "взрывной" секс-игрушкой

19 мая 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Симоньян получила бандероль с "взрывной" секс-игрушкой
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 мая, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.

Об этом Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.

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"На мое имя на работу послали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила)", — заявила Симоньян.

Российская пропагандистка сообщила, что работает полиция.

Через несколько минут Симоньян рассказала, что бандероль была из Гонконга и правоохранители не нашли взрывчатки, однако обнаружили секс-игрушку.

"Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это какая-то "вибропуля" для сексуальных приключений. А по-моему, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все более увлекательной", — написала Симоньян.

Секс-игрушка для Симоньян
Секс-игрушка, которую получила Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что объявлять вторую волну мобилизации в РФ не нужно. Перед этим нужно решить множество организационных вопросов в российской армии, а для войны хватит и добровольцев.

Также мы писали, что Маргарита Симоньян угрожает, что вернется на телевидение и блокирование пропагандистского канала Russia Today не помешает.

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