Симоньян получила бандероль с "взрывной" секс-игрушкой
Сегодня, 19 мая, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.
Об этом Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.
Секс-игрушка для Симоньян
"На мое имя на работу послали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила)", — заявила Симоньян.
Российская пропагандистка сообщила, что работает полиция.
Через несколько минут Симоньян рассказала, что бандероль была из Гонконга и правоохранители не нашли взрывчатки, однако обнаружили секс-игрушку.
"Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это какая-то "вибропуля" для сексуальных приключений. А по-моему, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все более увлекательной", — написала Симоньян.
Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что объявлять вторую волну мобилизации в РФ не нужно. Перед этим нужно решить множество организационных вопросов в российской армии, а для войны хватит и добровольцев.
Также мы писали, что Маргарита Симоньян угрожает, что вернется на телевидение и блокирование пропагандистского канала Russia Today не помешает.