Поворознюка обвинили в покушении на убийство

Бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк. Фото: facebook.com

Бизнесмена-агрария, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка обвиняют в покушении на убийство. Отмечается, что он стрелял из пистолета в жителя поселка Петрово Кировоградской области Михаила Никифорова.

Об этом потерпевшие рассказал в интервью Гордону.

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Что известно

По словам потерпевшего, Поворознюк не хотел возвращать ему деньги, которые занял. Когда мужчина потребовал возвращения долга, Поворознюк решил его убить.

"Приезжают ко мне товарищи из бригады Поворознюка. Четверо человек у него было. Забрали меня к нему. У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня закрутить и повесить. Пока он вертелся возле меня с той веревкой, Поворознюк вытащил пистолет. И я слышу такой удар: гуп! Так по груди ударил… как вылетело это из груди. Это уже пуля пришла в меня. Она попала мне сюда – и вылетела у сердца. Ну, а дышать было невозможно — все перекрыло", — вспоминает Никифоров.

После выстрела Поворознюк и его приспешники "вбросили" свою жертву в машину и куда-то увезли. Поворознюк, по словам Никифорова, был за рулем. Возили около часа. Но в конце концов решили доставить в больницу — "чтобы не сидеть".

"Потом они вытащили меня из машины и положили на дорогу. Подошли врачи. Меня вынесли на четвертый этаж. Спросили, кто стрелял. Я говорю: "Поворознюк стрелял". Ну, и начали меня резать. После ранения мне вырезали несколько ребер. Год жизни вылетел, сейчас имею инвалидность ", — рассказывает Никифоров.

По его словам, Поворознюк заплатил подчиненному, чтобы он взял вину на себя.

Напомним, недавно украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл некоторые факты биографии президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

Гордон считает Поворознюка "убийцей, мошенником, аферистом, вором и просто подонком".