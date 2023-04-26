Поворознюка звинуватили у замаху на вбивство

Бізнесмен-аграрій, президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк. Фото: facebook.com

Бізнесмена-аграрія, президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка звинувачують у замаху на вбивство. Зазначається, що він стріляв з пістолета у мешканця селища Петрове Кіровоградської області Михайла Никифорова.

Про це потерпіли розповів в інтерв'ю Гордону.

Читайте також:

Що відомо

За словами селянина, Поворознюк не хотів повертати йому гроші, які був винен. Коли чоловік почав вимагати повернення боргу, Поворознюк вирішив його вбити.

"Приїжджають до мене товариші з бригади Поворознюка. Четверо осіб у нього було. Забрали мене до нього. У Поворознюка в офісі один із мотузкою підбігає, хотів мене закрутити і повісити. Поки він крутився біля мене з тою мотузкою, Поворознюк витягнув пістолет. І оце ж чую такий удар: гуп! Так по грудях ударив… як вилетіло оце із грудей. Це вже куля прийшла в мене. Вона попала мені сюди – і вилетіла коло серця. Ну, а дихати не було як — усе перекрило", — згадує Никифоров.

Після пострілу Поворознюк та його поплічники "вкинули" свою жертву в машину і кудись повезли. Поворознюк, за словами Никифорова, був за кермом. Возили близько години. Але зрештою вирішили доставити в лікарню — "щоб не сидіти".

"Витягнули та поклали мене дорогу. Підійшли лікарі. Мене винесли на четвертий поверх. Спитали, хто стріляв. Я говорю: "Поворознюк стріляв". Ну, і почали мене різати. Після поранення мені вирізали кілька ребер. Рік життя вилетів, зараз маю інвалідність", — розповідає Никифоров.

За його словами, Поворознюк заплатив підлеглому, щоб він узяв провину на себе.

Нагадаємо, нещодавно український журналіст Дмитро Гордон розкрив деякі факти біографії президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

Гордон вважає Поворознюка "вбивцею, шахраєм, аферистом, злодієм і просто покидьком".