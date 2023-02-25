Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі
Ексслідчий Микола Титаренко, який розслідував у 2010 році справу щодо замаху бізнесмена Поворознюка на фермера, тепер працює на нього.
Про це пише видання "ГОРДОН".
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Що відомо
В інтерв'ю виданню постраждалий фермер Юрій Ткач розповів, що дістав вогнепальні поранення від Олександра Поворознюка. І що той стріляв у нього кілька разів. Останній випустив по ньому чергу з автомата.
Натомість 21 лютого на YouTube каналі Поворознюка оприлюднили відео зі "свідченнями" колишнього слідчого Миколи Титаренка, записане в кабінеті Поворознюка. Примітно те, що експосадовець почав виправдовувати бізнесмена і заявляти, що Ткач не співпрацював зі слідством.
"Це може свідчити про те, що або необережне поводження зі зброєю, або, ну, стріляти в нього... Щоб під таким кутом зайшла куля — це людина має бути метрів трьох висотою і стояти на якомусь бугрі, щоб так вистрілити", — сказав Титаренко.
Він повідомив, що "з метою збереження" вилучив у будинку Ткача сейф, де зберігалася мисливська рушниця.
Однак після цього до редакції "ГОРДОН" звернулися жителі селища Петрове, які розповіли, що насправді Титаренко працює в охороні у Поворознюка відтоді, як йому довелося звільнитися із правоохоронних органів. А причиною звільнення стала крадіжка грошей із камери зберігання речових доказів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.